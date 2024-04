Jovem é encontrada morta e sem roupas na fronteira

A jovem Paulina Benítez Valiente, de 23 anos, foi encontrada morta e sem roupas durante a manhã desta quinta-feira (4), na cidade paraguaia de Bella Vista do Norte, localizada próximo da divisa com Bela Vista, em Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações do site Brasiguaio News, a vítima era moradora de uma comunidade indígena localizada na região. Quando foi encontrada, Paulina tinha várias marcas de lesões causadas por faca pelo corpo.

A vítima estava sem roupa, caída de bruços em uma área de mata próxima à rodovia, no bairro Conavi. Ainda segundo as informações iniciais, o suspeito de cometer o crime foi identificado como Alvino González Benítez, de 20 anos.

As equipes da Polícia Nacional realizaram diligências e investigações, prendendo o suspeito horas depois do crime. Ele estava em moto, que foi apreendida e encaminhada para a delegacia de Bella Vista do Norte (PY).

