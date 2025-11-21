Jovem é encontrada morta em residência após faltar trabalho em Sidrolândia

Jovem, identificada como Gessica T. Macedo, foi encontrada morta em uma residência do bairro Cohab, em Sidrolândia, nesta sexta-feira, dia 21. A causa da morte não foi revelada até o momento.

Ela, que trabalhava em uma clínica odontológica, não compareceu ao local e isso teria causado surpresa nos colegas.

Segundo portais da cidade interiorana, não houve sinais de arrombamentos na casa da vítima.

O estabelecimento no qual Gessica trabalhava publicou uma nota de pesar nas redes sociais. "Com profundo pesar comunicamos o falecimento da nossa colaboradora. Ainda estamos tentando entender tudo isso. Voltamos com os atendimentos na segunda-feira. Gratos pela compreensão", disse.

Conforme o site Noticidade, amigos também usaram as redes sociais para manifestar luto e se despedir da jovem.

"Te amo sempre, Gessica. Obrigado por todos os momentos que passamos juntos. As boas lembranças vão ficar com seu sorriso e sua alegria que contagiava a todos. Você sempre vai ser especial".

A causa da morte está sendo apurada pela Polícia Civil e pela Polícia Científica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também