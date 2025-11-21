Menu
Jovem é encontrada morta em residência após faltar trabalho em Sidrolândia

Ela trabalhava em uma clínica odontológica

21 novembro 2025 - 16h23Luiz Vinicius
Gessica foi encontrada morta na residência em que moravaGessica foi encontrada morta na residência em que morava   (Redes Sociais)

Jovem, identificada como Gessica T. Macedo, foi encontrada morta em uma residência do bairro Cohab, em Sidrolândia, nesta sexta-feira, dia 21. A causa da morte não foi revelada até o momento.

Ela, que trabalhava em uma clínica odontológica, não compareceu ao local e isso teria causado surpresa nos colegas.

Segundo portais da cidade interiorana, não houve sinais de arrombamentos na casa da vítima.

O estabelecimento no qual Gessica trabalhava publicou uma nota de pesar nas redes sociais. "Com profundo pesar comunicamos o falecimento da nossa colaboradora. Ainda estamos tentando entender tudo isso. Voltamos com os atendimentos na segunda-feira. Gratos pela compreensão", disse.

Conforme o site Noticidade, amigos também usaram as redes sociais para manifestar luto e se despedir da jovem.

"Te amo sempre, Gessica. Obrigado por todos os momentos que passamos juntos. As boas lembranças vão ficar com seu sorriso e sua alegria que contagiava a todos. Você sempre vai ser especial".

A causa da morte está sendo apurada pela Polícia Civil e pela Polícia Científica.

