Jovem é encontrado boiando em açude da Aldeia Bororó

O jovem Nilder Vieira Arce, de 20 anos, foi encontrado morto dentro de um açude localizado na Aldeia Bororó, em Dourados, durante o final da tarde de domingo (7).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Dourados News, o rapaz teria sido visto consumindo bebidas alcoólicas próximo do local em que foi encontrado morto.

Para à polícia, o pai do rapaz disse que Nilder tinha problemas com alcoolismo. A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Perícia Técnica estiveram no local.

Durante os trabalhos iniciais, as equipes da Perícia não localizaram marcas de violência pelo corpo do rapaz, indicando que ele pode ter morrido afogado dentro do açude.

O caso está sendo investigado e foi registrado como morte a esclarecer na delegacia da cidade.

