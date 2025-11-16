Menu
Menu Busca domingo, 16 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
UEMS Nov25
Polícia

Jovem é encontrado boiando em rio de Paranaíba

Ele estava desaparecido desde o dia 31 de outubro

16 novembro 2025 - 09h11Brenda Assis

O corpo de Nadson Bispo dos Santos, desaparecido desde 31 de outubro, foi encontrado na tarde deste sábado (15) boiando no Rio Paranaíba. A localização ocorreu após pescadores avistarem o corpo e acionarem as autoridades.

Segundo informações divulgadas pelo site Paranaíba News, familiares estiveram no local e fizeram o reconhecimento.

Depois do desaparecimento do jovem, equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas intensas durante três dias na região. As operações contaram com apoio de embarcações e drones, concentrando-se nas proximidades da ponte Alencastro, na MS-497, área onde um veículo abandonado havia sido encontrado anteriormente com documentos pertencentes a Nadson.

Mesmo com os esforços, nada havia sido localizado, e as buscas foram encerradas. Agora, com o corpo encontrado, as autoridades iniciam a investigação para determinar as circunstâncias e a causa da morte do rapaz.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

O acidente aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Motociclista morre durante acidente em Sidrolândia
O caso começou com uma briga
Polícia
Homem é esfaqueado dentro de casa e suspeita foge após pedir socorro a familiares no Lageado
Arma, motos e drogas apreendidas -
Polícia
Armado, menor procurado por assassinato no Jd. Nhanhá foge de abordagem do Choque
Ilustrativa
Polícia
Idoso é furtado após dar carona a duas mulheres durante chuva em Nova Andradina
Caso envolvendo acidente foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Homem é espancado e pede socorro aos vizinhos no Coronel Antonino
Marcelo Andrade Mendonça, de 43 anos
Polícia
Cliente mata advogado a facadas durante reunião em escritório de Minas Gerais
Foto: Serginho Lapada/Folha do Estado
Polícia
Homem tem pedido de namoro rejeitado pela vizinha e decide esfaquear a vítima
Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
Padre é assassinado a marteladas durante roubo em Dourados
Polícia
Padre é assassinado a marteladas durante roubo em Dourados
Autor do assassinato de Giovanna
Polícia
Autor da morte de jovem em Bombinhas é capturado pela Polícia Civil em Coxim

Mais Lidas

Local do crime -
Justiça
'Bafo' é julgado por envolvimento em assassinato ocorrido em 2022 no Aero Rancho
Arma, motos e drogas apreendidas -
Polícia
Armado, menor procurado por assassinato no Jd. Nhanhá foge de abordagem do Choque
Falta de cumprimento judicial pode levar dentistas a paralisar atividades na Capital
Saúde
Falta de cumprimento judicial pode levar dentistas a paralisar atividades na Capital
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas
Polícia
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas