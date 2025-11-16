Jovem é encontrado boiando em rio de Paranaíba

O corpo de Nadson Bispo dos Santos, desaparecido desde 31 de outubro, foi encontrado na tarde deste sábado (15) boiando no Rio Paranaíba. A localização ocorreu após pescadores avistarem o corpo e acionarem as autoridades.

Segundo informações divulgadas pelo site Paranaíba News, familiares estiveram no local e fizeram o reconhecimento.

Depois do desaparecimento do jovem, equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas intensas durante três dias na região. As operações contaram com apoio de embarcações e drones, concentrando-se nas proximidades da ponte Alencastro, na MS-497, área onde um veículo abandonado havia sido encontrado anteriormente com documentos pertencentes a Nadson.

Mesmo com os esforços, nada havia sido localizado, e as buscas foram encerradas. Agora, com o corpo encontrado, as autoridades iniciam a investigação para determinar as circunstâncias e a causa da morte do rapaz.

