Polícia

Jovem é encontrado caído na Guaicurus e morre horas depois no hospital

Ele estava com vários ferimentos pelo corpo

24 agosto 2025 - 09h41Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Um rapaz, de 18 anos, morreu horas depois de cair na Avenida Guaicurus, em Campo Grande, durante a tarde de sábado (23).

Conforme o registro policial, a mãe da vítima detalhou que foi acionada através de uma ligação, feita por um desconhecido, detalhando que seu filho havia sido encontrado caído no meio da rua.

O jovem estava com politraumatismo pelo corpo, sendo socorrido e encaminhado para a Santa Casa. Porém, não resistiu aos ferimentos e faleceu durante a noite.

Questionada sobre o que teria acontecido, a mulher disse não saber já que o filho avisou que iria apenas na casa da namorada. Muito abalada, ela não conseguiu passar mais informações a respeito.

O caso foi então registrado como morte decorrente de fato atípico na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

