Jovem é encontrado desacordado e ensanguentado após ser esfaqueado na Aldeia Bororó

Um rapaz, de 22 anos, foi esfaqueado várias vezes durante a madrugada desta quinta-feira (18), na Aldeia Bororó, em Dourados. O estado de saúde dele é considerado grave.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima teria saído para dormir na casa do irmão durante a noite de ontem. No entanto, acabou saindo para beber com amigos.

A mãe do rapaz informou ainda, que apesar de não saber o que teria acontecido ou quem seria o autor das facadas, o filho foi encontrado desacordado durante a madrugada.

Ele foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado em estado grave para o Hospital da Vida. O rapaz tinha ferimentos nos dedos da mão esquerda, punho da mão direita, no rosto e cortes na cabeça.

A Polícia Militar acompanhou o caso, registrando a ocorrência na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município, como homicídio simples na forma tentada.

