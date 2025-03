Jovem Ã© encontrado desacordo apÃ³s ser espancado e ter a casa roubada no Jardim Sayonara

Um rapaz, de 23 anos, foi socorrido depois de ser espancado durante um roubo ocorrido na noite de sábado (2), no Bairro Jardim Sayonara, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de vias de fato. Ao chegar no endereço, encontrou a vítima com ferimentos na região da boca, da cabeça e em outras partes do corpo.

Por conta disso, o SMAU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para socorrer o rapaz até a Santa Casa da Capital.

Ainda no imóvel, o irmão e a cunhada da vítima detalharam que não estavam no imóvel durante as agressões e o suposto roubo. Eles contaram que ao chegar na casa encontraram o jovem desacordado e desorientado, apresentando múltiplos ferimentos pelo corpo.

Depois de acordar, ele mesmo contou que teria sido agredido por uma pessoa desconhecida. No entanto, não soube passar mais informações sobre os autores. A vítima recorda apenas estar bebendo em um bar, localizado do lado da sua casa.

Diane dos fatos, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e furto, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

