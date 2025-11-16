Menu
Jovem é encontrado inconsciente após briga em Campo Grande

Ele foi socorrido e encaminhado à UPA Santa Mônica, onde passou por atendimento médico

16 novembro 2025 - 13h11Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Um jovem foi socorrido inconsciente na tarde deste sábado (15) após se envolver em uma briga no bairro Jardim Sayonara, em Campo Grande. O caso ocorreu na Rua Fernando Novais, durante forte chuva, o que dificultou a coleta de informações no local.

Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram o rapaz caído e desacordado. O morador de uma residência prestou os primeiros socorros até a chegada das equipes de emergência.

Populares relataram que o jovem havia se envolvido em uma briga antes de ser encontrado. A vítima usava tornozeleira eletrônica, o que permitiu sua identificação pela central de monitoramento.

O Corpo de Bombeiros prestou atendimento inicial e encaminhou a vítima à UPA Santa Mônica. De acordo com o médico responsável, ele apresentava um corte no tórax, mas estava em estado estável.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac Cepol, que investiga o caso.

