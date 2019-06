Jovem é encontrado morto as margens da MS-395

Gustavo Junior Rodrigues dos Santos, 20 anos, foi encontrado morto na sexta-feira (21), as margens da MS-395, entre Bataguassu e Brasilândia.

O corpo foi encontrado por populares próximo ao Rio Taquarussu. De acordo com informações policiais, o corpo do jovem já estava em estado de decomposição, caído em meio à vegetação, com diversas perfurações de faca na altura do peito e do pescoço.

A tia da vítima havia procurado delegacia de Bataguassu na quinta-feira (20) e registrado um boletim de ocorrência de desaparecimento da vítima. Segundo consta no boletim, a tia havia contado aos policiais, que o jovem teria saído para ir a casa de um amigo e não mais voltado, ainda em relato, ela contou que ele estava residindo em Bataguassu a cerca de dois meses e era usuário de drogas.

A polícia invés o caso.

