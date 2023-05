Jovem é encontrado morto às margens da rodovia após ser atropelado em MS

Ludineu Gomes, de 24 anos, morreu após ser atropelado no KM 207 da MS-386, em Japorã, na noite de segunda-feira (8). Populares que passavam pelo local ligaram diversas vezes paras equipes da Polícia Militar para informar o ocorrido.

Conforme o boletim de ocorrência, algumas testemunhas identificaram o rapaz, contando aos policiais que ele era morador da Aldeia Porto Lindo, no mesmo município.

Apesar de ter sinais de que foi atropelado, não existem informações sobre a dinâmica do acidente, uma vez que o condutor teria fugido do local sem prestar socorro à vítima.

Os populares que se encontravam no local informaram que apenas viram o corpo de Ludineu, não sendo testemunhas oculares do atropelamento. O corpo do rapaz foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Sete Quedas.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Japorã, como homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor.

