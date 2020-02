Jovem é encontrado morto com corte no pescoço

Joilson Francelino, com informações do Diário Corumbaense

Márcio Luiz Ferreira dos Santos, 27 anos, foi encontrado morto na madrugada desta quinta-feira (20), em uma residência de Corumbá.

De acordo com informações do site Diário Corumbaense, o corpo de Márcio estava em uma casa alugada por uma tia do suspeito de cometer o crime. A vítima era professor e foi encontrado com as mãos amarradas para trás e apresentava um corte no pescoço.

O suspeito do crime não teve a identidade revelada. Ele tem 20 anos e confessou à sua mãe que matou porque Márcio o havia ameaçado de morte. Depois de confessar, o autor pegou uma mochila e foi embora de casa.

Márcio Ferreira dos Santos era professor do ensino fundamental em Corumbá e Ladário e também era integrante da escola de samba Vila Mamona. O carro dele não foi encontrado.

A polícia investiga o caso.

Deixe seu Comentário

Leia Também