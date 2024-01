Jovem é encontrado morto com tiro no pescoço no Santo Eugênio

Um jovem, de 28 anos, foi encontrado morto com um tiro no pescoço, no meio da rua, no bairro Santo Eugênio, em Campo Grande, na manhã deste domingo (14). Antes de acharem a vítima caída, vizinhos disseram à polícia que ouviram gritos de briga.

A Polícia Civil chegou ao local do crime após ser acionada por outros oficiais. Na rua, o jovem foi encontrado caído na calçada e em cima de uma bicicleta branca.

No boletim de ocorrência, a polícia frisa que o rapaz estava com a barba feita e bem vestido, o que aparente que o jovem estava voltando de uma festa.

Em depoimento, as testemunhas disseram à polícia que ouviram gritos de briga cerca de 1h antes de encontrarem o corpo na calçada. Após a discussão, as pessoas foram à rua e acharam o homem morto.

A vítima foi atingida com, pelo menos, dois disparos, um no pescoço e outro no tórax. A jovem foi identificado pela própria mãe, que foi ao local do crime.

O caso foi registrado como homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

