Jovem é encontrado morto dentro de casa em Nova Andradina

Robson de Souza Fernandes, foi encontrado morto durante a tarde deste sábado (15), na residência que mora, localizada a rua Caetano Picoli, no bairro Durval Andrade Filho, em Nova Andradina.

Conforme as informações iniciais, o rapaz foi encontrado enforcado por amigos. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas ao chegar no local pode apenas constatar o óbito.

Apesar da cena de suicídio, as equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Segundo o site Jornal da Nova, uma hora antes de ser encontrado morto, Robson fez uma postagem no story da sua conta no Instagram, com uma paisagem em preto e branco com os dizeres: “O que as pessoas boas merecem???”.

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

