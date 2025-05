Jovem é encontrado morto e enterrado em cova rasa na zona rural de Três Lagoas

Kauan Ferreira da Silva, de 18 anos, foi encontrado morto, com o corpo parcialmente enterrado em Três Lagoas. O caso aconteceu durante a tarde desta quinta-feira (22).

Conforme as informações do site RCN 67, o rapaz era natural do Maranhão, mas havia residido recentemente em Chapadão do Sul, onde estava sendo investigado por uma tentativa de homicídio ocorrida em outubro de 2024.

Durante a tarde de hoje, o corpo de Kauan foi encontrado por um casal, que procurava materiais recicláveis na região. Após sentir o forte odor, eles acionaram a Polícia Militar.

Ele estava com o corpo parcialmente enterrado, com as pernas expostas e a calça arriada até as canelas. Durante a perícia, foram constatados sinais de violência, como afundamento no crânio e face, além de marcas de enforcamento por corda.

A Polícia Civil trata o caso como homicídio. A principal linha de investigação é que Kauan tenha sido sequestrado, levado até o local, asfixiado e agredido na cabeça com algum objeto, antes de ser enterrado em uma vala rasa.

