Jovem é encontrado morto em casa no centro de Nova Andradina

Matheus dos Santos Ferreira da Silva, de 26 anos, foi encontrado morto em uma casa localizada na Avenida Joaquim de Moura Andrade, no centro de Nova Andradina. O caso aconteceu nas primeiras horas da manhã de hoje (23).
Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, a suspeita é que ele tenha tirado a própria vida. A Polícia Militar foi acionada, por moradores e constataram a morte do rapaz.
As equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica também foram chamadas para atender o caso.
