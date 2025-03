Jovem Ã© encontrado morto em terreno baldio com ferimentos na cabeÃ§a em Tacuru

Jhonatan Benites Bogarin, de 26 anos, foi encontrado morto em um terreno baldio durante a tarde de quarta-feira (19), na cidade de Tacuru.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima foi achada por populares com ferimentos na região do rosto e da cabeça, que podem ter sido causados por uma faca ou algum outro objeto cortante.

As equipes da Polícia Militar realizaram o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, responsáveis por fazer as investigações iniciais a respeito do óbito.

O corpo do rapaz foi identificado pela esposa. Diante dos ferimentos, o caso está sendo investigado como homicídio pela Delegacia de Polícia Civil da cidade.

