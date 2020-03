Jovem é encontrado morto pendurado a um lençol

Alessandro Persi, 23 anos, foi encontrado morto, no final da tarde de quarta-feira (11), em uma residência do bairro Center Park, em Campo Grande.

De acordo com o registro policial, Joceneide Mota dos Santos, 42 anos, que seria a genitora do jovem saiu de casa por volta das 13 horas e, ao chegar, as 16 horas, encontrou Alessandro pendurado por um lençol amarrado a uma viga de madeira na sala.

Joceneide chamou a vizinha, que cortou o lençol e chamou o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), que ao chegar constatou o óbito. Ainda de acordo com o registro policial, Alessandro deixou um bilhete escrito num caderno de capa vermelha, que foi apreendido pela equipe policial.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), centro como morte a esclarecer.

