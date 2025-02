Jovem é encontrado morto segurando fio de energia em Ladário

Um jovem, de 25 anos, que não teve o nome divulgado, morreu ao ser eletrocutado durante a manhã desta sexta-feira (7), na casa em que morava com os pais no bairro Santo Antônio, em Ladário.

Conforme o boletim de ocorrência, o pai do rapaz contou que estava chegando de uma pescaria quando foi abordado por um amigo da família, essa testemunha então detalhou que chamou a vítima mais cedo para tomar café, mas não teve nenhuma resposta.

Preocupado, ele subiu em uma cadeira para olhar por cima da porta, quando o viu caído no chão. O pai foi até a casa, puxou a corrente que fechava a porta e quebrou o cadeado com um martelo. Ao entrar no quarto, viu o filho segurando um fio elétrico que ainda estaria energizado.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas o médico pode apenas constatar o óbito da vítima. Para as autoridades, o homem contou que o filho já teria tentado tirar a própria vida outras vezes, levantando a possibilidade de suicídio.

A área foi isolada pela Polícia Militar, para que as equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica pudessem realizar os trabalhos necessários no local. O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado.

