Jovem é encontrado morto; suspeita é de suicídio

Joilson Francelino, com informações do Sidrolândia News

Um jovem identificado como Rafael Santos foi encontrado morto no início da tarde desta quarta-feira (11), na residência onde morava no bairro São Bento – Sidrolândia.

De acordo com informações do site Sidrolândia News, a polícia está no casa fazendo os levantamentos. A porta da casa estava arrombada e vários móveis quebrados.

A suspeita inicial é que o jovem tenha cometido suicídio. Em breve mais informações.

Deixe seu Comentário

Leia Também