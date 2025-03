Jovem Ã© encontro morto suspenso em Ã¡rvore em Bataguassu

Um jovem ainda não identificado foi encontrado morto, suspenso por uma corda amarrada em uma árvore, a dois metros do chão, na manhã deste domingo (2), em um sítio localizado no prolongamento da Rua Josefa Saraiva de Araújo, no bairro Jardim Bongiovanni, em Bataguassu.

Conforme informações do site Da Hora Bataguassu, a Polícia Civil esteve na local, juntamente com peritos da Perícia Técnica de Bataguassu e trata o caso, inicialmente, como suicídio.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Bataguassu, onde passará por exames para identificação e esclarecimento das circunstâncias da morte.

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também