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Jovem é esfaqueado 10 vezes após bebedeira em bar de Coxim

Ele foi socorrido e encaminhado para um hospital da região, onde passou por atendimento especializado

04 abril 2026 - 16h11Brenda Assis
IlustrativaIlustrativa   (Foto: Reprodução/Processo)

Um homem de 34 anos foi esfaqueado dez vezes durante uma tentativa de assassinato ocorrida na madrugada deste sábado (4), em Coxim.

Segundo o boletim de ocorrência, inicialmente a vítima contou para o Corpo de Bombeiros que estava bebendo com amigos nas proximidades de um bar quando foi agredido, mas disse não saber quem teria cometido o crime nem a motivação.

Posteriormente, em conversa com a Polícia Militar no hospital, ele apresentou outra versão. Disse que passou o dia ingerindo bebida alcoólica e, à noite, foi para sua casa, no bairro Piracema, onde acabou dormindo na varanda. Durante a madrugada, foi surpreendido por um agressor e atingido por vários golpes de faca.

A vítima sofreu mais de dez perfurações, com ferimentos na cabeça, costas, mãos e duas lesões profundas no tórax. Ele afirmou que não conseguiu identificar o autor, já que o local estava escuro e sem energia elétrica.

A mãe do rapaz confirmou que ele passou o dia bebendo e que houve um desentendimento antes de ele ir para casa.

A polícia chegou a ir até o local indicado, mas não encontrou sinais de luta ou vestígios de sangue. Como o endereço exato não foi identificado e o local não foi isolado, a perícia não foi realizada.

O rapaz permanece internado sob cuidados médicos e deve passar por avaliação de especialistas devido à gravidade dos ferimentos.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

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