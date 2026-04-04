Jovem é esfaqueado 10 vezes após bebedeira em bar de Coxim

Um homem de 34 anos foi esfaqueado dez vezes durante uma tentativa de assassinato ocorrida na madrugada deste sábado (4), em Coxim.

Segundo o boletim de ocorrência, inicialmente a vítima contou para o Corpo de Bombeiros que estava bebendo com amigos nas proximidades de um bar quando foi agredido, mas disse não saber quem teria cometido o crime nem a motivação.

Posteriormente, em conversa com a Polícia Militar no hospital, ele apresentou outra versão. Disse que passou o dia ingerindo bebida alcoólica e, à noite, foi para sua casa, no bairro Piracema, onde acabou dormindo na varanda. Durante a madrugada, foi surpreendido por um agressor e atingido por vários golpes de faca.

A vítima sofreu mais de dez perfurações, com ferimentos na cabeça, costas, mãos e duas lesões profundas no tórax. Ele afirmou que não conseguiu identificar o autor, já que o local estava escuro e sem energia elétrica.

A mãe do rapaz confirmou que ele passou o dia bebendo e que houve um desentendimento antes de ele ir para casa.

A polícia chegou a ir até o local indicado, mas não encontrou sinais de luta ou vestígios de sangue. Como o endereço exato não foi identificado e o local não foi isolado, a perícia não foi realizada.

O rapaz permanece internado sob cuidados médicos e deve passar por avaliação de especialistas devido à gravidade dos ferimentos.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

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