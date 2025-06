Jovem é esfaqueado ao sair de festa em escola de Itaporã

Um jovem, que não teve o nome divulgado, foi esfaqueado ao sair de uma festa no Jardim Santa Maria, em Itaporã. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (13).

Conforme as informações iniciais, a vítima estava saindo de uma festa na Escola Estadual Edson Bezerra, se dirigindo a um ônibus junto com pais e alunos do local.

No caminho, os suspeitos, de 22 e 16 anos, o cercaram e golpearam. Ferido, o rapaz foi socorrido por populares e levado para o hospital da região.

A Polícia Militar foi acionada, prendendo os homens em flagrante enquanto tentavam se livrar de uma faca. Ao ver que seria detido, o adolescente chegou a correr, mas também foi pego.

O caso é investigado para detalhar a motivação do crime.

