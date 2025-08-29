Jovem é esfaqueado ao se envolver em briga por celular no Coophasul

Jovem, de 20 anos, foi socorrido logo nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (29), após ser esfaqueado em razão de uma briga envolvendo um aparelho telefônico. Ele foi localizado na rua Cotegipe, no bairro Coophasul, em Campo Grande.

Consta no boletim de ocorrência, que a vítima estava caída no chão, apresentando cortes nas mãos e na cabeça, além de relatar dores no abdômen, pernas e braços.

A Polícia Militar esteve no local, onde conversou com alguns populares que relataram que estavam apenas tentando evitar que a vítima fosse atropelada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros, antes de encaminhá-lo até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino. Brevemente, a vítima relatou que teria se envolvido em uma briga com alguns indivíduos por questões referentes a um celular.

Ainda conforme o registro, os militares identificaram também que a vítima aparentava estar sob efeito de álcool e com discurso desconexo.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

