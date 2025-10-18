Jovem é esfaqueado após briga em festa na cidade de Ladário

Jovem, de 23 anos, foi esfaqueado durante a madrugada deste sábado (18), na Rua Cedro, localizada no bairro Alta Floresta II, em Ladário. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (3º GBM), que prestou os primeiros socorros no local.

Conforme as informações divulgadas pelos militares, a vítima apresentava três ferimentos causados por arma branca: um superficial no pescoço, outro no ombro direito e um corte mais grave nas costas, com sangramento ativo. Apesar da gravidade da situação, o rapaz estava consciente e orientado no momento do atendimento.

Os bombeiros realizaram os procedimentos de emergência e controle do sangramento, estabilizando o jovem antes de encaminhá-lo ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão.

De acordo com o relato da vítima, o ataque aconteceu após um desentendimento com outro homem durante uma festa. Ao voltar para casa, os dois entraram em luta corporal, e o agressor desferiu os golpes de faca.

A ocorrência foi registrada e deverá ser investigada pelas autoridades policiais da região.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também