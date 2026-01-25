Jovem é esfaqueado 'do nada' durante festa na Vila Marli

Um jovem de 25 anos foi esfaqueado na madrugada deste sábado (25) e ficou em estado grave após ser atacado na Rua Três Marias, localizada no bairro Vila Marli, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 2h20 para atender a uma denúncia de agressão. No local, os policiais conversaram com uma mulher que relatou que estava reunida com amigos em frente à residência quando o autor se aproximou da vítima e desferiu golpes de faca na região do tórax.

A vítima foi socorrida por amigos e levada inicialmente à UPA da Vila Almeida. Ainda conforme o relato, a motivação do ataque é desconhecida. Após a agressão, o suspeito fugiu correndo do local. Conforme o registro policial, populares detalharam ainda que ele teria ido para a casa da mãe, porém o endereço não foi informado.

Rondas foram realizadas na região, mas o suspeito não foi localizado.

Na unidade de saúde, os policiais foram informados pelo médico de plantão que o rapaz apresentava duas perfurações causadas por faca, sendo uma superficial e outra profunda. Devido à gravidade dos ferimentos, o jovem precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também