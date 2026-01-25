Menu
Menu Busca domingo, 25 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Polícia

Jovem é esfaqueado 'do nada' durante festa na Vila Marli

A vítima foi socorrida por amigos em levada a UPA em estado grave

25 janeiro 2026 - 10h11Brenda Assis
Ilustrativa Ilustrativa   (Foto: Divulgação / Processo)

Um jovem de 25 anos foi esfaqueado na madrugada deste sábado (25) e ficou em estado grave após ser atacado na Rua Três Marias, localizada no bairro Vila Marli, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 2h20 para atender a uma denúncia de agressão. No local, os policiais conversaram com uma mulher que relatou que estava reunida com amigos em frente à residência quando o autor se aproximou da vítima e desferiu golpes de faca na região do tórax.

A vítima foi socorrida por amigos e levada inicialmente à UPA da Vila Almeida. Ainda conforme o relato, a motivação do ataque é desconhecida. Após a agressão, o suspeito fugiu correndo do local. Conforme o registro policial, populares detalharam ainda que ele teria ido para a casa da mãe, porém o endereço não foi informado.

Rondas foram realizadas na região, mas o suspeito não foi localizado.

Na unidade de saúde, os policiais foram informados pelo médico de plantão que o rapaz apresentava duas perfurações causadas por faca, sendo uma superficial e outra profunda. Devido à gravidade dos ferimentos, o jovem precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suspeito foi preso em flagrante
Polícia
Após feminicídio, prefeito de Corumbá divulga nota de repúdio
Morre homem resgatado após ficar preso embaixo de carro em MG
Polícia
Morre homem resgatado após ficar preso embaixo de carro em MG
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Acidente deixa duas pessoas feridas em avenida de Aquidauana
O crime aconteceu na tarde de ontem
Polícia
Jovem é preso por estuprar adolescente de 14 anos em Nova Andradina
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Pedestre morre ao ser atropelado por caminhonete em Dourados
O crime aconteceu na tarde de ontem
Polícia
Homem sorri enquanto mata ex-mulher a pauladas em Corumbá
Menina de 12 anos fica com faca cravada na cabeça durante 'brincadeira' com irmão em Campo Grande
Polícia
Menina de 12 anos fica com faca cravada na cabeça durante 'brincadeira' com irmão em Campo Grande
O acidente aconteceu na tarde de ontem
Polícia
Acidente em Rio Verde deixa duas pessoas mortas na MS-423
Crime foi cometido na frente de uma residência
Polícia
Homem foi assassinado por ciúmes com várias facadas no pescoço no Iracy Coelho
Crime foi cometido na frente de uma residência
Polícia
AGORA: Homem é assassinado com golpes de faca no Iracy Coelho

Mais Lidas

Crime foi cometido na frente de uma residência
Polícia
AGORA: Homem é assassinado com golpes de faca no Iracy Coelho
Dinheiro sujo
Polícia
Homem pega R$ 500 com agiota, para de pagar e é ameaçado de morte: 'hoje eu te pego'
Ilustrativa
Polícia
Mulher lava calçada 5h da manhã e leva surra da vizinha na Moreninha
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros no Lageado