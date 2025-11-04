Menu
Polícia

Jovem é esfaqueado durante briga com padrasto e socorrido em estado grave

Ele foi atingido na região da cabeça

04 novembro 2025 - 14h42Brenda Assis
Caso foi registrado na Depac CepolCaso foi registrado na Depac Cepol   (Brenda Assis)

Uma discussão familiar terminou em tentativa de homicídio e lesão corporal na tarde de segunda-feira (3), em uma residência localizada na Rua Bom Jesus, no bairro Vila Aimoré, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica, em que um homem estaria armado com uma faca e teria agredido outra pessoa.

Ao chegar ao local, os policiais foram recebidos por uma mulher de 28 anos, que relatou que seu marido, de 24 anos, havia se envolvido em uma briga com o padrasto, de 49 anos. Segundo a mulher, após uma discussão, o marido pegou um machado e uma faca para intimidar o padrasto.

No entanto, ela conseguiu intervir, segurando o companheiro e derrubando-o no chão para evitar que a briga continuasse. Nesse momento, o padrasto teria se apossado do machado e desferido dois golpes na cabeça do jovem, que ficou ferido e perdeu muito sangue. Após o ataque, o agressor fugiu, escondendo as armas do crime em um canteiro na esquina das ruas Santa Quitéria e Bom Jesus.

Ainda conforme o relato da testemunha, tanto o marido quanto o padrasto são usuários de entorpecente e no momento da briga o jovem estaria sob efeito de bebida alcoólica.

A equipe policial constatou que a vítima apresentava lesões na cabeça e estava bastante alterada. O Corpo de Bombeiros socorreu à vítima e a encaminhou ao Hospital da Santa Casa de Campo Grande.

Os policiais recolheram os instrumentos utilizados no crime e junto com a testemunha, apresentaram a ocorrência na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. O caso acabou sendo registrado como homicídio simples na forma tentada e lesão corporal dolosa.

