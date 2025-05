Jovem é esfaqueado durante briga em Aquidauana

Um rapaz, de 18 anos, foi esfaqueado durante uma agressão ocorrida na manhã de quinta-feira (1°), na rua Anacleto dos Reis, em Aquidauana.

Conforme as informações do site O Pantaneiro, não chegaram a ser divulgados detalhes a respeito da confusão, motivação do crime ou quem seria o agressor.

A vítima foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde recebeu atendimento médico especializado.

As equipes da Polícia Militar também foram acionadas, realizando os atendimento iniciais a respeito da ocorrência.

