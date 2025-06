Jovem é esfaqueado durante briga em distribuidora de bebidas de Dourados

Um rapaz, de 19 anos, foi esfaqueado durante uma briga ocorrida na noite de quinta-feira (19), no bairro Parque das Nações II, em Dourados.

Conforme as informações policiais, o rapaz estava dentro de uma distribuidora de bebidas, quando acabou se envolvendo em uma confusão. Durante a discussão, ele foi atingido por diversos golpes de canivete na cabeça, costas e nuca.

A vítima foi socorrida por um amigo, que estava de bicicleta, e o levou para casa, onde acionou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Diante da gravidade dos ferimentos, o rapaz precisou ser encaminhado para o Hospital da Vida.

Ainda segundo o registro policial, havia várias pessoas no local no momento do atendimento. Apesar de estar consciente e orientado, o rapaz se recusou a informar quem seria o autor das agressões, dizendo que não tinha nada a declarar.

O caso foi registrado na delegacia da cidade e será investigado pelas autoridades.

