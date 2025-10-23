Menu
Polícia

Jovem é esfaqueado durante role em tabacaria do Jardim Pênfigo

Ele foi socorrido com sangramento intenso e levado para uma unidade de saúde

23 outubro 2025 - 15h54Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Reprodução)

Um jovem de 19 anos deu entrada no Centro Regional de Saúde (CRS) Coophavila, em Campo Grande, na noite de quarta-feira (22), com um ferimento no braço esquerdo, próximo ao ombro, causado por uma possível facada.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 23h19 para averiguar uma situação de lesão corporal. No local, a assistente social da unidade informou que o rapaz chegou ao pronto atendimento acompanhado de uma familiar, com sangramento intenso no braço.

A vítima contou que estava em uma tabacaria na região do bairro Jardim Pênfigo quando foi atingida, mas não soube informar quem teria desferido o golpe, tampouco o nome do estabelecimento. Durante o atendimento, o jovem apresentava fala confusa e aparentava estar embriagado.

Segundo relato médico, o ferimento era profundo, mas não comprometeu os movimentos do braço. O paciente foi estabilizado e aguardava transferência para a Santa Casa, onde passaria por uma avaliação mais detalhada.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

