Jovem é esfaqueado e fica em estado grave por dívida de R$ 70 no Jardim Noroeste

Um homem de 26 anos foi esfaqueado diversas vezes na noite de sábado (12), em uma residência na região do Jardim Noroeste em Campo Grande.

Conforme relatado pela Polícia Militar, a guarnição foi acionada em decorrência de uma lesão corporal dolosa, mas ao chegar no endereço encontrou a vítima sendo socorrida pelo Samu. O homem possuía ferimentos de faca na cabeça, pescoço e nas costas e foi transferido em estado grave para Santa Casa.

Uma testemunha informou que o autor da tentativa de homicídio é Daniel Oliveira da Silva, de 21 anos, que teria atacado a vítima em decorrência de uma dívida de R$ 70 e depois disso fugiu do local levando a arma do crime.

A Perícia Técnica esteve no local do crime coletando informações e o caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac Cepol como homicídio simples na forma tentada.

