Jovem é esfaqueado e só percebe horas depois em Aldeia de Dourados

Um rapaz, de 22 anos, foi socorrido após ser esfaqueado na região do tórax durante a madrugada deste domingo (15), na Aldeia Jaguapiru, localizada na zona rural de Dourados.

Conforme as informações policiais, ele contou que saiu de casa durante a madrugada para comprar bebidas. Já na volta para o imóvel, ele percebeu que estava com as ensanguentadas e, ao verificar o que havia ocorrido, constatou que havia sido ferido com uma facada no tórax.

Ainda conforme o relato, o jovem disse não saber onde ou como foi ferido, nem quem seria o autor da agressão. Ele também não soube informar se teria se envolvido em alguma briga ou discussão que pudesse motivar o ataque.

Ele foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para o Hospital da Vida, onde está internado.

O caso é investigado pelas autoridades.

