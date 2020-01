Jovem é esfaqueado, e vai a pé até hospital pedir socorro

Felipe Barbosa dos Santos, de 29 anos, foi esfaqueado, mas conseguiu ir andando pedir socorro no hospital de Rio Brilhante.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi atingida próximo ao tórax, no lado esquerdo do corpo, na madrugada de quarta-feira (1º).

E de acordo com o Rio Brilhante em Tempo Real, Felipe não informou à polícia a identidade do autor da facada ou sequer os motivos da agressão.

Após ser esfaqueado o rapaz foi até o hospital da cidade onde recebeu os primeiros atendimentos, mas em seguida foi encaminhado em estado grave para o Hospital da Vida em Dourados.

