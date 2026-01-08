Jovem é esfaqueado enquanto dormia na casa da namorada em Ponta Porã

Jovem, de 22 anos, foi esfaqueado durante uma tentativa de homicídio na manhã desta quinta-feira, dia 8, na rua Maria Auxiliadora, em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

Ele foi atingido duas vezes no tórax enquanto estava dormindo na casa da namorada por um indivíduo, identificado apenas como 'Alemão'.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e fez os primeiros atendimentos na vítima, encaminhando-a para o Hospital Regional.

O suspeito não foi localizado até o momento e a Polícia Militar realiza buscas pela região.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

