Jovem é esfaqueado na cabeça durante tentativa de homicídio em Dourados

Um rapaz, de 24 anos, foi esfaqueado durante uma tentativa de homicídio ocorrida na manhã de segunda-feira (9), na Aldeia Bororó, localizada na Reserva Indígena de Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz foi encontrado com sangramento ativo na região da cabeça por volta das 6h50 da manhã. Ele então foi socorrido e encaminhado em estado grave ao Hospital da Vida, onde foi internado.

No hospital, foi constatado que as perfurações atingiram a cabeça e a orelha da vítima. A Polícia Militar foi acionada e fez diligências na região para tentar localizar o autor do crime, mas até o momento ninguém foi preso. A motivação da tentativa de homicídio ainda é desconhecida.

Diante da situação, o caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), e será investigado.

