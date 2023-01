Jovem é esfaqueado nas costas e tem pulmão perfurado na Capital

Um homem, de 23 anos, foi esfaqueado nas costas e teve o pulmão perfurado, na manhã desta terça-feira (24), na Vila Nhanha, em Campo Grande. O rapaz é foragido do sistema prisional e está em estado grave na Santa Casa.

Conforme a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela equipe médica do hospital, após o jovem dar entrada com ferimento de faca. Ao questionar a vítima, o homem relatou que estava na Vila Nhanha quando um indíviduo conhecido como 'Lau' desferiu uma facada nas suas costas.

Ele não soube informar o motivo da agressão. A polícia realizou checagem no sistema e verificou que a vítima se encontra evadida do sistema prisional. Conforme a equipe médica de plantão, o jovem estava com o pulmão perfurado e passaria por uma drenagem.

Deixe seu Comentário

Leia Também