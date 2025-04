Jovem é esfaqueado no peito ao defender o cunhado durante briga em Dourados

Um rapaz, de 27 anos, foi esfaqueado no peito ao tentar separar uma briga e defender seu cunhado durante a manhã de quinta-feira (17), no Bairro Jardim Monte Libano, Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Miliar foi acionada para atender um caso de lesão corporal por arma branca. Ao chegar no local, a vítima detalhou que estava na frente de casa quando viu o cunhado, identificado apenas como ‘DG’ tendo uma briga com um desconhecido. Ao tentar separar a confusão, acabou sendo esfaqueado no peito.

Com as características do suspeito em mãos, os policiais começaram a fazer rondas pela região, até que encontraram o homem em sua casa, localizada na Rua Rudimar Colvero Camargo. Ao ser abordado, ele confessou o crime e disse que foi até o local para cobrar uma dívida de R$ 50 que DG tem com ele.

O autor ainda disse que estava armado com um facão e a faca utilizada no crime. Porém, acabou jogando o facão ao solo e vendo que seria agredido pela vítima, que tentava separar a confusão, pegou a faca da cintura e desferiu um golpe no peito do rapaz.

Após a primeira facada, o suspeito chegou a correr atrás da vítima para desferir mais golpes, mas como não teve sucesso desistiu e fugiu do local.

O jovem foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado em estado grave para o Hospital da Vida. O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), como tentativa de homicídio.

