Jovem é esfaqueado no peito em briga generalizada no Paulo Coelho Machado

Jovem, de 22 anos, foi esfaqueado no peito durante uma confusão generalizada no bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande, durante a madrugada deste sábado (10). O suspeito não foi localizado, mas foi identificado com o vulgo de 'Capetinha'.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos de populares, que socorreram o rapaz e o encaminharam para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, onde teve o diagnóstico de que não corria risco de morte.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar esteve no local e conversou com algumas pessoas que disseram que houve uma briga generalizada e o suspeito desferiu uma 'estocada' com uma faca no peito da vítima.

Os militares estiveram na unidade de saúde para coletar mais informações com o jovem, que confirmou a mesma versão dita pelas testemunhas.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de plantão.

