Jovem é esfaqueado no peito pela companheira durante briga em MS

Um homem, de 28 anos, foi esfaqueado no peito pela companheira, de 28, durante uma briga na noite de domingo (11) na cidade de Costa Rica.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma vítima de violência doméstica. Para os policiais, a jovem informou que os dois estavam brigando quando o homem tomou o seu celular da sua mão.

Em determinado momento, a jovem teria se armado com uma faca e desferido o golpe no companheiro, o atingindo no peito. Apesar das alegações feitas pela autora da facada, o homem negou as acusações.

Machucados, os dois foram socorridos e depois encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil do município, onde o caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica.

