Jovem é esfaqueado no pescoço durante tentativa de homicídio em Dourados

Após passar quatro dias internado, um rapaz, de 26 anos, procurou a delegacia da cidade de Dourados para denunciar que foi vítima de uma tentativa de homicídio. O caso teria acontecido na Aldeia Bororó, localizada na zona rural da cidade.

Conforme as informações policiais, no sábado (7) a vítima estava com a esposa na casa do cunhado, que mora na aldeia, quando um desconhecido chegou e tentou golpeá-lo no pescoço.

Ele conseguiu desviar parcialmente, mas acabou sendo atingido por uma facada nas costas. Mesmo ferido, o jovem acertou socos e chutes no autor, que fugiu do local em seguida.

Diante da situação, a vítima foi socorrida e levada para o Hospital da Missão Caiuá, onde ficou internado. Após melhorar e receber alta médica, ele foi até a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), para registrar o caso.

A Polícia Civil investiga o crime. O autor do crime já foi identificado, e as circunstâncias da tentativa de homicídio estão sendo apuradas.

