Jovem é esfaqueado pelo padrasto após confraternização em Campo Grande

Jovem, de 25 anos, foi esfaqueado duas vezes no seu antebraço pelo padrasto na noite deste domingo (23), logo após a confraternização que acontecia na casa de sua mãe, no Bosque Santa Mônica, em Campo Grande. O suspeito ainda não foi localizado.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou que na casa da família acontecia uma confraternização, mas que tomou conhecimento de que o padrasto havia agredido seu irmão e sua mãe.

Ele decidiu comparecer no local e visualizou o suspeito bastante alterado e agressivo. Aos policiais militares que estiveram colhendo detalhes do caso, o jovem afirmou que entrou em luta corporal com o padrasto, quando foi esfaqueado no antebraço direito.

A vítima buscou atendimento médico por conta própria na Santa Casa de Campo Grande.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também