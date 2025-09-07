Jovem é esfaqueado pelo primo após briga em festa no Noroeste

Uma briga familiar terminou com um jovem, de 26 anos, esfaqueado durante a noite de sábado (6), no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. A vítima foi parar na Santa Casa por conta da lesão.

Conforme o registro policial, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para ir até o hospital, onde uma vítima de ferimento por arma branca havia dado entrada na unidade.

Para as autoridades, o jovem contou que estava em uma festa familiar quando aconteceu uma briga por volta das 17h. Horas depois, ele e a companheira estavam em casa, na Rua Custódio de Melo, quando a vítima ouviu a namorada gritar por socorro, pois estava sendo agredida.

Ao sair para verificar o que estava acontecendo, ele foi surpreendido pelo primo, que armado com uma faca desferiu um golpe em seu braço, causando uma lesão profunda.

Posteriormente o suspeito fugiu correndo em uma moto, pilotada pelo tio do jovem ferido. O rapaz precisou ser encaminhado para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tiradentes, onde recebeu atendimento médico antes de ser transferido para a Santa Casa.

Ainda segundo o registro policial, a mulher não apresentava lesões pelo corpo, mesmo tendo sido agredida pelo suspeito. O caso foi então registrado como lesão corporal e será investigado.

