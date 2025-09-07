Menu
Menu Busca domingo, 07 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Jovem é esfaqueado pelo primo após briga em festa no Noroeste

Eles teriam discutido durante uma confraternização familiar

07 setembro 2025 - 11h12Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Uma briga familiar terminou com um jovem, de 26 anos, esfaqueado durante a noite de sábado (6), no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. A vítima foi parar na Santa Casa por conta da lesão.

Conforme o registro policial, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para ir até o hospital, onde uma vítima de ferimento por arma branca havia dado entrada na unidade.

Para as autoridades, o jovem contou que estava em uma festa familiar quando aconteceu uma briga por volta das 17h. Horas depois, ele e a companheira estavam em casa, na Rua Custódio de Melo, quando a vítima ouviu a namorada gritar por socorro, pois estava sendo agredida.

Ao sair para verificar o que estava acontecendo, ele foi surpreendido pelo primo, que armado com uma faca desferiu um golpe em seu braço, causando uma lesão profunda.

Posteriormente o suspeito fugiu correndo em uma moto, pilotada pelo tio do jovem ferido. O rapaz precisou ser encaminhado para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tiradentes, onde recebeu atendimento médico antes de ser transferido para a Santa Casa.

Ainda segundo o registro policial, a mulher não apresentava lesões pelo corpo, mesmo tendo sido agredida pelo suspeito. O caso foi então registrado como lesão corporal e será investigado.

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Polícia
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
JD1TV: Adolescente é executado com cinco tiros na Nhanhá
Polícia
JD1TV: Adolescente é executado com cinco tiros na Nhanhá
A confusão aconteceu na madrugada de hoje
Polícia
'Totó' mata jovem a facadas no Centro de Campo Grande
JD1TV: Casal é assaltado na entrada de motel e perdem moto no Paraná
Polícia
JD1TV: Casal é assaltado na entrada de motel e perdem moto no Paraná
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Motorista perde o controle e tomba carreta na MS-134
Fuzil, submetralhadora e drogas são encontados em carga de palets na Capital
Polícia
Fuzil, submetralhadora e drogas são encontados em carga de palets na Capital
Jovem fica presa debaixo de carro após capotamento na MS-473, em Nova Andradina
Polícia
Jovem fica presa debaixo de carro após capotamento na MS-473, em Nova Andradina
Vítima foi levada ao pronto-socorro
Polícia
Trabalhador tem 74% do corpo queimado após levar choque em Coxim
Jovem do Nova Lima tenta contratar garota de programa e perde mais de R$ 3 mil em golpe
Polícia
Jovem do Nova Lima tenta contratar garota de programa e perde mais de R$ 3 mil em golpe
Foto: Coxim Agora
Polícia
Vendedor de frutas morre após desabamento de muro em Rio Negro

Mais Lidas

Imagem Ilustrativa
Polícia
Pai é preso por atirar na cabeça de filho de dois anos: 'Cansei de pagar pensão'
Paulo Bial Torres, o "Paulinho Metralha" -
Polícia
Após matar alvo errado, "Paulinho Metralha" deve ir a júri, decide TJMS
Imagem Ilustrativa
Polícia
Acusado de suposto estupro, homem é espancado e sofre traumatismo craniano na Capital
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande