Jovem é esfaqueado pelo vizinho durante 'briga por mulher' em MS

Jovem, de 20 anos, foi esfaqueado ao brigar com o vizinho por causa de ‘mulheres’. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (23), na Rua Sete de Setembro, região do Bairro Cravo Vermelho III, em Corumbá. O autor fugiu do local após o crime.

As equipes do 3° Grupamento do Corpo de Bombeiros da cidade foram acionadas por volta das 2h40 da madrugada. Ao chegar no endereço indicado, encontraram o rapaz com três perfurações na altura do abdômen e hemorragia intensa. Apesar disso, ele estava consciente e orientado.

Durante o socorro, ele explicou que brigou com o vizinho por causa de ‘mulheres’. Em determinado momento, foi atingido pelos golpes. Posteriormente, o autor fugiu correndo do local e está sendo procurado.

Diante da situação, ele foi socorrido e levado para a (Unidade de Pronto Atendimento), onde passou por exames detalhados.

