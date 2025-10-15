Jovem é espancada a pauladas pelo marido em aldeia de Dourados

Uma jovem, de 20 anos, precisou ser socorrida após ser espancada pelo marido na Aldeia Bororó, localizada na zona rural da cidade de Dourados, durante a noite de terça-feira (14).

Conforme o registro policial, a vítima estava em casa quando o companheiro chegou alterado e deu início a uma briga. Durante a confusão, ele usou um pedaço de madeira para atacar a mulher.

Por conta disso, a jovem teve várias lesões na cabeça e em outras partes do corpo, como uma fratura no braço. Segundo o Dourados News, a vítima precisou ser socorrida e levada ao Hospital da Vida.

Enquanto isso, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado em flagrante por lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também