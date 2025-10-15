Menu
Menu Busca quarta, 15 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Jovem é espancada a pauladas pelo marido em aldeia de Dourados

Ela precisou ser socorrida e encaminhada até o Hospital da Vida

15 outubro 2025 - 14h51Brenda Assis
Vítima ficou com vários ferimentos pelo corpoVítima ficou com vários ferimentos pelo corpo   (Imagem Ilustrativa)

Uma jovem, de 20 anos, precisou ser socorrida após ser espancada pelo marido na Aldeia Bororó, localizada na zona rural da cidade de Dourados, durante a noite de terça-feira (14).

Conforme o registro policial, a vítima estava em casa quando o companheiro chegou alterado e deu início a uma briga. Durante a confusão, ele usou um pedaço de madeira para atacar a mulher.

Por conta disso, a jovem teve várias lesões na cabeça e em outras partes do corpo, como uma fratura no braço. Segundo o Dourados News, a vítima precisou ser socorrida e levada ao Hospital da Vida.

Enquanto isso, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado em flagrante por lesão corporal dolosa. 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Motociclista morre um dia depois de se envolver em grave acidente
Polícia
Motociclista morre um dia depois de se envolver em grave acidente
A vítima foi achada após o cheiro forte da decomposição se espalhar pela região
Polícia
Homem é encontrado morto em bar abandonado de Dourados
Senadora Tereza Cristina
Política
Avança no Senado projeto pela ratificação automática de registros em áreas de fronteira
Gêmeos Rafael Muler Passos e Alexandre Muler Passos, de 31 anos -
Justiça
Justiça solta acusado de matar irmãos gêmeos a tiros em Campo Grande
Idosa morreu após ser atingida por carro -
Justiça
Motorista que matou idosa no Jardim Vida Nova fecha acordo de R$ 15 mil
Valdomiro Pereira Filho, de 47 anos; a investigação foi conduzida pela 2ª Delegacia de Polícia Civil -
Polícia
Homem é indiciado por causar morte de motociclista em acidente no Nova Lima
Medidor de energia -
Cidade
MP denuncia leiturista e mais 22 por fraudar contas de energia em Campo Grande
Calçado usado no dia do crime e a faca usada para agredir a vítima
Polícia
Ladrão que espancou e roubou R$ 1,6 mil de idoso de 82 anos é preso na Capital
Policiais salvaram a vítima
Polícia
Sequestrado e em cárcere, jovem é salvo pela PM de 'tribunal do crime' na Capital
Estagiária da Vara Criminal é investigada por vazar informações sigilosas ao PCC
Polícia
Estagiária da Vara Criminal é investigada por vazar informações sigilosas ao PCC

Mais Lidas

Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas
Interior
Mulher prepara festa surpresa para o marido, mas apanha até desmaiar em MS
Ilustrativa
Polícia
Homem não gosta de 'fio terra' e acaba esfaqueado pela esposa: 'dedada não autorizada'
Carlos está foragido
Interior
Mulher é assassinada com tiros na cabeça pelo marido em Bandeirantes
JD1TV AGORA: Jovem morre durante surto em rua do Tarumã
Polícia
JD1TV AGORA: Jovem morre durante surto em rua do Tarumã