Jovem é espancada pelo namorado ao se recusar dormir com ele

Uma jovem de 19 anos foi espancada pelo namorado de 40 anos, na madrugada desta quinta-feira (24), após se recusar dormir com ele na residência do autor em Cassilândia.

A mulher acionou a Polícia Militar, e ao chegar no local, os agentes encontraram a vítima sentada na calçada na frente da casa onde o homem estava.

A jovem relatou que namora com o autor há quatro anos, e estava com ele na casa, quando começaram a brigar, e após a discussão, ele a chamou para dormir, o que foi recusado pela vítima, dando início as agressões.

A vítima ainda disse que tentou se defender dando chutes no namorado que s e tornou mais agressivo e a expulsou da casa. Os militares foram até a residência, mas não encontraram o homem, e o caso foi registrado como vias de fato, violência doméstica.

