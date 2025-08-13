Jovem é espancado durante assalto em Dourados

Um rapaz, de 26 anos, foi brutalmente agredido durante um assalto ocorrido na manhã desta quarta-feira (13), na cidade de Dourados.
Conforme as informações policiais, a vítima estava na região central do município quando acabou sendo alvo do criminoso. Durante o roubo, ele foi agredido fisicamente antes de ter os objetos pessoais tomados a força e levados pelo ladrão.
Após investigações, o SIG conseguiu localizar o acusado, que foi reconhecido pela vítima. O assaltante foi encaminhado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado.Reportar Erro
