Jovem Ã© espancado pelo irmÃ£o durante briga por camiseta emprestada na NhanhÃ¡

Um rapaz, de 34 anos, foi agredido pelo irmão, de 35 anos, durante uma briga ocorrida na noite de segunda-feira (3), no Bairro Jardim Nhanhá, em Campo Grande.

Consta no boletim de ocorrência que a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de lesão corporal. Ao chegar no endereço indicado, a vítima contou que foi agredida com golpes de uma caixa de som, o que causou um corte profundo e um possível afundamento craniano leve na parte de trás da nuca do rapaz.

A genitora dos dois explicou para as autoridades que seus filhos tem desavenças antigas e vivem brigando, mas eles nunca tinham se agredido desta forma. Ontem, a briga foi causada por causa de uma camiseta emprestada, mas não devolvida entre eles.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo a vítima e o encaminhando para a Santa Casa de Campo Grande. O autor fugiu do local antes da Polícia Militar chegar e não foi encontrado.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

