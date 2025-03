Jovem Ã© estuprado por trio durante festa de Carnaval em Campo Grande

Um rapaz, 29 anos, foi estuprado por três homens em uma construção durante uma festa de Carnaval que acontecia em Campo Grande na madrugada do dia 4 de março.

Conforme o registro policial, a vítima estava aproveitando a festa e bebendo com os amigos quando conheceu um homem. Em determinado momento da noite, ele o chamou para ir até uma construção, existente nas proximidades.

Sem pensar em possíveis riscos, o rapaz foi até o local onde acabou se deparando com o outros dois homens. Ele tentou sair do espaço, mas foi segurado pelo trio e estuprado. Devido ao crime, a vítima ficou com vários arranhões pelo corpo.

Um dos autores furtou o celular do jovem e saiu correndo, enquanto isso, o outro foi atrás para tentar recuperar o aparelho momento em que a vitima conseguiu escapar e fugir, indo até o bar onde a festa acontecia.

Ele detalhou para amiga o que havia ocorrido e foi levado para a casa antes de ir até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica. A vítima recebeu atendimento médico e tomou os medicamentos prescritos para evitar qualquer tipo de doença sexualmente transmissível.

Por estar em pânico com a situação, ele ainda foi aconselhado a procurar um psicólogo para fazer acompanhamento. Diante da situação, o caso foi registrado registado como estupro e será investigado pelas autoridades.

