Jovem é executado com cerca de 40 tiros na frente da esposa na fronteira

Um rapaz, de 25 anos, identificado como Porfirio Benítez Romero, morreu ao ser fuzilado com cerca de 40 tiros na frente da esposa durante a noite de domingo, em Bella Vista Norte, no Departamento de Amambay, no Paraguai – região de fronteira seca com Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações iniciais, a esposa da vítima contou as autoridades que estava em casa, quando três homens chegaram procurando pelo rapaz. Em seguida, entraram na residência e logo saíram com ele para fora.

Já no exterior do imóvel, que fica localizado na comunidade indígena Pa'i Renda Chirú Poty, o trio efetuou os disparos descarregando as armas de grosso calibre que usaram. Depois do crime, os atiradores fugiram correndo.

A perícia técnica apontou que o rapaz foi atingido por ao menos 39 disparos. Durante vistoria no local, foram encontradas 67 cápsulas de munição deflagrada, indicando o uso de armas de guerra de calibres 5.56 e 7.62.

As autoridades locais suspeitam que os assassinos possam estar ligados ao grupo criminoso conhecido como EPP (Exército do Povo Paraguaio), uma vez que envolveu uso de armas de guerra.

Segundo o site paraguaio Última Hora, diante da proximidade da região com a chamada "zona vermelha" do EPP e das características violentas do crime, as autoridades não descartam a possibilidade de que os autores do assassinato estejam ligados ao grupo criminoso ou que o ataque possa estar relacionado a atividades como o tráfico de drogas ou roubo de gado.

