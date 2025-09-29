Jovem é executado em área de mata em Dourados

David Daniel de Oliveira Gomes, de 19 anos, foi morto a tiros em uma área de mata localizada no Bairro Santa Felicidade, em Dourados. O crime aconteceu na tarde desta segunda-feira (29).
Conforme as informações iniciais, o rapaz morava na região e foi achado, já sem sinais vitais, caído próximo a um córrego.
David teria sido atingido por vários disparos. A Polícia Militar realizou o isolamento da área e aguarda a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.
Segundo o site Folha de Dourados, não chegaram a ser divulgados detalhes a respeito da execução ou quem seriam os autores. Os fatos são investigados pelas autoridades.
