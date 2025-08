Jovem é ferida a tiros em atentado no Parque do Lageado

Jovem, de 22 anos, precisou ser socorrida após ser ferida a tiros na noite desta sexta-feira (1°), no cruzamento das ruas Anselmo Selingardi com Maria Del Horno Samper, no Parque do Lageado. Ela foi alvo de atentado feito por dois homens em uma motocicleta.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava no local, quando percebeu que o motociclista e o garupa se aproximaram e efetuaram os disparos.

A mulher foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para a Santa Casa. A Polícia Militar esteve no local e chegou a questionar algumas pessoas, contudo, elas disseram que só ouviram os disparos.

No local estiveram a Polícia Civil e a Polícia Científica, onde encontraram um projetil que foi recolhido. A vítima não soube dizer quem seriam os atiradores.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de plantão.

